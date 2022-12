A la Une . Budget : Borne déclenche un 49.3 pour la 9e fois, LFI annonce une nouvelle motion de censure

Elisabeth Borne est montée au créneau et a déclenché un 9e 49.3 pour faire adopter sans vote à l'Assemblée nationale la partie "dépenses" et l'ensemble du projet de budget de l'Etat pour 2023.L'Assemblée nationale a connu dimanche une séance houleuse, à la veille de la dernière semaine d'examen du projet de budget 2023. Par L.S - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 07:05

Selon les informations de 20 minutes, la Première ministre a assuré ne pas abandonner sa "volonté de bâtir des compromis" et mentionné des mesures retenues du Sénat sur "le financement des transports publics en Ile-de-France" ou "la lutte contre l’habitat indigne en Outre-mer".



A ce neuvième 49.3, les députés LFI ont répondu par une neuvième motion de censure venue de la gauche (dont trois de l’ensemble de la Nupes), contre "l’autoritarisme du gouvernement (qui) n’a pas de limite".



C’est ainsi que quelques dizaines de secondes après avoir vu la partie "recettes" adoptée en nouvelle lecture, après le rejet d'une motion de censure des Insoumis, Élisabeth Borne a à nouveau brandi l'arme constitutionnelle sur la partie "dépenses" et l'ensemble du projet de loi de finances.



"Vous êtes minoritaires donc vous supprimez le vote", a accusé Eric Coquerel (LFI), reprochant au gouvernement d’avoir esquivé avec le 49.3 des débats chauds sur les impôts locaux notamment, ou d’avoir écarté des amendements adoptés, comme les 3 milliards d’investissement sur le ferroviaire, selon les informations relayées par nos confrères.



Élisabeth Borne a quant à elle défendu en retour un texte enrichi de contributions des oppositions "sur la demi-part des veuves" ou "sur les carburants alternatifs".



Véronique Louwagie (LR), très critique, comme d’autres élus, estime que c’est un "budget manifestement insincère" au vu des prévisions de croissance. "Nous avons jusqu’ici fait preuve de bienveillance et patience dans l’intérêt du pays", mais "la tentation de déposer notre propre motion de censure pourrait faire son chemin", a-t-elle averti.



Une motion de censure LR serait probablement la seule à sortir du lot et à avoir une chance de réunir les voix suffisantes pour contrer le gouvernement.