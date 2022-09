A la Une . Budget : 300 millions d’euros supplémentaires pour l’Outre-mer en 2023

Le ministère chargé des Outre-mer annonce une hausse de 11% de son budget pour l’année 2023. 4 grandes priorités ont été fléchées par l’État pour l’année prochaine. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 27 Septembre 2022 à 11:28

C’est donc avec un supplément de 300 millions d’euros que Jean-François Carenco va pouvoir effectuer sa première année complète en tant que ministre chargé des Outre-mer. Le ministère bénéficiera d'une hausse de 11% de son budget pour 2023, pour un total de 2,4 milliards d’euros de crédits.



Le ministère a clairement dirigé son action autour de quatre priorités : les préoccupations du quotidien, la création de valeur, l’ambition républicaine et le soutien aux collectivités. Ainsi, 239 millions seront consacrés au logement, tandis que 45M€ serviront à la continuité territoriale et 47M€ iront à la formation.



La Guadeloupe aura droit à 10 M€ pour soutenir le syndicat mixte de l’eau.



3,5 M€ serviront à la création d’un service public anti-sargasses, ces nappes d’algues qui s’échouent aux Antilles, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe et la Martinique.



Les contrats de convergence et de transformation, qui arrivent à expiration en 2022, sont prolongés avec une enveloppe de 190 M€. Cela va permettre aux collectivités de poursuivre leurs projets structurants. À cet effet, 10 millions d’euros supplémentaires serviront au soutien à l’ingénierie pour la concrétisation de ces projets.



Enfin, le service militaire adapté (SMA) voit son budget augmenter de 30 millions d’euros pour s’élever à 270 M€. Ce budget va notamment servir à la création en cours des nouvelles compagnies de Mayotte et de Polynésie (Hao).



