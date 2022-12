A la Une . Budget 2023 : Le 49.3 actionné par le gouvernement pour la 10e fois, motion de censure déposée par l’opposition

Afin d’adopter une nouvelle partie de la loi portant sur le budget 2023, et ce sans le vote préalable des députés, la première ministre, Élisabeth Borne, a actionné ce jeudi devant l'Assemblée nationale l’article 49.3 de la Constitution. Vivement critique envers Elisabeth Borne, les élus de l’opposition ont déposé une motion de censure. Par P.J - Publié le Samedi 17 Décembre 2022 à 06:40

À l’Assemblée nationale, ce jeudi, pour la dixième fois, l’article 49.3 a été actionné. Malgré les critiques des élus de l’opposition, la Première ministre, Elisabeth Borne, a une nouvelle fois actionné l'article 49.3 de la Constitution afin de faire adopter la loi sur le budget, malgré les critiques des élus des oppositions, rapporte BFMTV.



"Nous avons connu des avancées - je veux les saluer. Mais nous avons aussi, trop souvent, trouvé porte close. Sur le budget, nous ne pouvons pas trouver de compromis si les oppositions craignent, ainsi, de se compromettre", a estimé Elisabeth Borne rappelant dans la foulée, que "la France a besoin d'un budget au 1er janvier 2023. Et le temps presse désormais".



"Alors que nous serons demain au terme du délai constitutionnel pour l'examen de ce PLF (projet de loi de finances, ndlr), alors que le temps pour le débat a été contraint par la multiplication des motions de censure, nous devons avancer. Nous devons prendre nos responsabilités", a-t-elle rajouté.



Déplorant que la plupart de ses amendements aient été balayés par le gouvernement, le Sénat avait rejeté ce jeudi le projet de budget 2023 de l'exécutif. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a affirmé pour sa part avoir "noué un véritable dialogue" lors du débat sur le budget. Le texte devrait être adopté d'ici la fin de la semaine. Par ailleurs, en réponse à l'annonce d'Élisabeth Borne, les députés de gauche ont rapidement déposé une nouvelle, et dernière, motion de censure contre le gouvernement. La motion "va être déposée maintenant pour qu'elle soit défendue samedi", a indiqué à la presse le président de la commission des Finances.



Réagissant sur Twitter, la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot a dénoncé : "Borne gouverne au rythme d'un coup de force par semaine. Gouvernement: 10. Démocratie: 0".



Rappelons qu’il s'agit du dixième, et potentiel ultime, recours au 49.3 par le gouvernement sur un texte budgétaire. L'utilisation de cet article a suscité à chaque fois un large tollé dans les rangs de la gauche et du côté du Rassemblement national, et donné lieu au dépôt de plusieurs motions de censure, dont aucune n’a été votée.