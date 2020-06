zinfos-moris.com Budget 2020-2021 : Ce n’est pas le passeport mauricien qui est vendu aux étrangers, mais le pays

Par E. Moris - Publié le Vendredi 5 Juin 2020 à 10:26 | Lu 156 fois

Si l’on ne peut dire qu’il fera bon vivre à Maurice dans un futur proche, en tout cas, ce sera plus facile de s’installer, de faire des affaires et même de faire venir ses proches.



Alors que la vente du passeport mauricien a fait polémique, on pourrait presque penser à une vente du permis de résidence et du travail dans le budget actuel.



Avec la crise sanitaire, qui a débouché sur une crise économique, certaines mesures envisagées depuis belle lurette par le gouvernement passent comme une lettre à la poste.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant...