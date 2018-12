Bruxelles: Les deux réacteurs d'un Airbus A 330 tombent en panne, l'avion attérit malgré tout

Alors que l'appareil était en vol, un de ses moteurs s'est brusquement arrêté. Les membres de l'équipage ont donc envoyé un signal de détresse mais ont finalement réussi à relancer le moteur.



Un peu plus tard, alors que l'Airbus s'approchait de l'aéroport de Bruxelles, son second moteur s'est arrêté à plusieurs reprises. Il s'est finalement remis en marche automatiquement et l'avion a pu atterrir normalement.



Pour mémoire, l'Airbus A 330 est un biréacteur...