Brutale montée des eaux à Cilaos : Cinq touristes découvrent l'été réunionnais

Au départ du village de Cilaos, le sentier de La chapelle est une des plus belles randonnées autour de ce cirque pour découvrir un site exceptionnel, l'entrée d'un canyon creusé par la rivière à travers un monolithe de plus de 100m de large et de hauteur, avec 3 bassins d'eau claire et fraîche.



Ce jeudi après-midi, deux groupes composés respectivement de deux et trois touristes en vacances dans le département se trouvaient dans le canyon lorsque d'importantes pluies se sont abattues sur le site. Coincés d'un côté de la rivière et dans l'incapacité de traverser et de reprendre leur marche retour, les promeneurs ont été dans l'obligation de faire appel aux militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne.



Tous ont été sortis de ce mauvais pas par hélitreuillage. Ils ont été déposés au cœur du village par les gendarmes.