La grande Une Brutale montée des eaux : Une famille dont un bébé évacuée du Chemin des Anglais

Ces derniers jours, et suite à des orages très localisés, le peloton de gendarmerie de haute montagne a procédé à diverses évacuations sur les chemins de randonnée. Les militaires alertent sur les dangers que représentent ce type de situation. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 16:54

Le week-end passé, six personnes étaient hélitreuillées suite à une brutale montée des eaux à l'Ilet Quinquina.



Ce mardi, c'est une famille de six personnes, dont un bébé, qui s'est trouvée prise au piège du chemin des Anglais. Dans l'impossibilité de rebrousser chemin ou de trouver une quelconque issue, les randonneurs ont fait appel en urgence aux militaires du PGHM. Ils ont tous été évacués par hélicoptère et personne n'a été blessé.



Ce mercredi, ce sont trois randonneurs qui ont été coincés au niveau du site de La Chapelle à Cilaos. Un hélitreuillage a permis au trio de sortir de ce mauvais pas.



Les gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne alertent sur les conditions météorologiques actuelles avec des orages puissants et localisés qui pourraient provoquer des drames. Les professionnels de la randonnée conseillent aux promeneurs de bien se renseigner sur les conditions météo avant de partir.