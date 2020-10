A la Une . Brushing et kidnapping à Ste-Anne

Un homme a été enlevé dans un salon de coiffure de Ste-Anne hier après-midi. La gendarmerie a déployé d’importants moyens afin d’intercepter les ravisseurs. Quatre hommes sont actuellement en garde à vue, mais aucune information n’a filtré concernant les motifs de ce kidnapping spectaculaire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 11 Octobre 2020 à 07:11 | Lu 7910 fois

Il va probablement falloir patienter jusqu’au procès pour que la dramaturgie de cette histoire soit révélée par ses scénaristes. Car pour le moment, personne ne sait pourquoi quatre individus ont tenté de kidnapper un homme dans ce quartier bénédictin.



Il est plus de 17h lorsqu’un SUV s’arrête brusquement devant un salon de coiffure de Ste-Anne. Quatre individus en sortent et entrent dans le commerce. Les témoins voient alors les protagonistes quitter les lieux avec un autre homme. Le véhicule démarre en trombe et prend la direction de St-Benoït.



La gendarmerie est aussitôt alertée et déploie d’importants moyens pour intercepter le véhicule. Une trentaine de gendarmes et des militaires du peloton de surveillance et d’intervention( Psig) vont quadriller le secteur. L’hélicoptère de la gendarmerie se tient également prêt à décoller. Cela ne sera pas utile puisqu’il faudra à peine une demi-heure aux gendarmes pour localiser le véhicule dans le quartier de Beaufond.



Les ravisseurs sont interpellés et la victime n’a rien. Mais tous gardent le silence pour le moment sur les ficelles de cette histoire. Les auditions sont toujours en cours et des perquisitions ont été menées.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur