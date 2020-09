A la Une .. Bruny Payet, ancien secrétaire général de la CGTR, est mort

Bruny Payet, ancien secrétaire général de la CGTR et membre du comité central du PCR, est décédé. Il avait 98 ans. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Septembre 2020 à 12:49 | Lu 2598 fois

Originaire de la Rivière Saint-Louis où il est né le 1er juin 1922, Bruny Rivière était ingénieur électricien avant de devenir secrétaire général de la mairie de Saint-André sous les ordres de Raymond Vergès.



C’est surtout dans le milieu syndical et la lutte politique qu’il va laisser son empreinte. Compagnon de lutte de Paul Vergès, engagé dans les Français Libres à 21 ans, il a été à la tête de toutes les luttes syndicales du temps où il était secrétaire général de la CGTR jusqu’en 1987. Bruny Payet fut également conseiller général communiste et directeur du journal Témoignages.



Permis ses faits d’armes, en 1955, il a participé au sauvetage de l’usine sucrière de Quartier Français au côté de Paul Vergès. En tant que porte-parole du Comité local de coordination pour l’autodétermination, il tenta de s’opposer à la création de la base militaire de Pierrefonds, sans succès. Il était chevalier de la Légion d’Honneur.



