A la Une . Bruno Robert : "L'une des meilleures conventions canne"

Le vice-président de la Chambre d'Agriculture explique comment la balance a finalement penché en faveur des planteurs et félicite les syndicats pour leur travail. Par SF - BS - Publié le Mardi 12 Juillet 2022 à 20:08



"Tereos met plus d'un million d'euros sur la table. C'était inespéré. Avant, il mettait uniquement 300.000 euros. C'est évidemment grâce à l'Etat. On a aussi mis à contribution Albioma, les rhumiers", se félicite Bruno Robert, vice-président de la Chambre d'Agriculture.



Il détaille : "On a proposé une solution pour les richesses moyennes et une autre pour les zones difficiles comme Sainte-Rose, Saint-Philippe, Saint-Joseph où c'est vraiment dur d'avoir une bonne richesse. Quand on fait les comptes, c'est l'une des meilleures conventions en terme de gain pour les planteurs."





Pourquoi Tereos a plié ?



"L'industriel est comme nous. Il a besoin des planteurs et on a besoin des industriels. Dans une négociation, c'est toujours difficile de trouver le juste milieu, mais ils ont bien compris que la détermination était telle que même un ministre nous aurait pas fait signé. C'est ça qui a fait la différence. On est tellement bas aujourd'hui, s'il n'y pas cette relation de confiance entre les planteurs, les industriels, les rhumiers, les énergéticiens, la filière canne est morte et c'est ce que personne ne souhaite", explique Bruno Robert.



Le vice-président de la Chambre Verte ajoute : "Tereos attendait la garantie de l'Etat qui montrait un soutien ferme et intangible pour la filière canne. Ils ont eu les marges de manoeuvre pour investir dans l'avenir de la filière canne."





La victoire des syndicats



"L'union des syndicats et des planteurs a fait la force. On a été capable de se mobiliser et de défendre nos familles. 3.000 planteurs, 18.000 emplois directs et indirects", applaudit Bruno Robert.



Il conclut : "Je tiens à saluer le travail des syndicats des planteurs, du co-président Emmanuel Thonon. Ils ont rien lâché et ils ont eu les arguments sur tous les sujets pour faire pencher la balance en faveur des planteurs."