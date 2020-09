A la Une . Bruno Le Maire testé positif à la covid

Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 19 Septembre 2020 à 07:52 | Lu 391 fois

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a indiqué hier sur son compte Twitter avoir été testé positif au coronavirus.



"J'ai été testé positif à la Covid-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l'isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l'isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions".

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) September 18, 2020

Présents mercredi en Conseil des ministres, le président de la République Emmanuel Macron ainsi que son premier ministre Jean Castex et les membres du gouvernement ne sont pas considérés comme cas-contact a indiqué Matignon dans la soirée puisqu'ils avaient respecté "scrupuleusement le protocole sanitaire et notamment les gestes barrières, le port du masque et les mesures de distanciation".



C'est la quatrième du gouvernement à avoir été touchée par le virus après l'ancien ministre de la Culture Franck Riester, l'ex-secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson et celle qui l'a succédé, Emmanuelle Wargon.