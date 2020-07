Politique Bruno Le Maire annonce que l'Etat pourrait utiliser les fonds du Plan de Relance pour finir la NRL

Interrogé par Jean-Hugues Ratenon sur la NRL lors de la commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, a affirmé que l'Etat pourrait utiliser les fonds du Plan de relance pour terminer la Nouvelle Route du Littoral. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 29 Juillet 2020 à 11:00 | Lu 4345 fois

C’est par un communiqué de Jean-Hugues Ratenon que l’information est passé. Le député de La Réunion avait pu auditionner Bruno Le maire lors de la commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale. Arrivé à la question du chantier de la nouvelle route du littoral, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance a lancé à l’auditoire "rien de plus stupide que ces routes qui ne mènent nulle part", laissant entendre qu'il n'était pas envisageable de laisser la route inachevée.



Une remarque qui a fait rire les personnes présentes à l’exception du député de La France Insoumise qui déclare que : "moi j’avais plutôt honte pour La Réunion".



Par ailleurs, dans sa réponse, Bruno Le Maire a aussi affirmé que l'Etat pourrait utiliser les fonds du Plan de Relance pour finir la Nouvelle Route du Littoral.









