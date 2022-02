A la Une . Bruno Domen retire les délégations de Jacky Codarbox et de Dominique Abar

La municipalité de Saint-Leu prend acte des mises en retrait volontaire de deux élus. Jacky Codarbox et Dominique Abar vont perdre leur délégation sur décision du maire. Le second élu s'était notamment exprimé il y a quelques jours. Le communiqué de la municipalité : Par LG - Publié le Vendredi 11 Février 2022 à 16:42





Les méthodes cavalières de ces élus sont regrettables puisqu'ils n’ont pas pris la peine de s’exprimer, de défendre leurs idées, d’assumer leur position dans les instances dédiées.



Les graves accusations mensongères demeurent de nature à entacher le travail mené par l’équipe municipale avec et pour les Saint-Leusiens.



Il est pris acte de la volonté de ces deux élus de se mettre en marge de la majorité bien que les déclarations ne soient pas suivies d'effet.



Dans un souci de cohérence de l’action municipale, il est nécessaire de clarifier une situation qui n’a que trop duré.



Dès lors, il est procédé au retrait de l’ensemble des délégations qui incombent à ces deux élus.



Le travail à réaliser à Saint-Leu est important et souvent difficile mais nécessaire pour garantir l’avenir de la collectivité. Cela ne peut se faire au prisme des intérêts particuliers. Le sens des responsabilités et de la solidarité sont des conditions indispensables.



Les élus de la majorité municipale



