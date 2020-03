Municipales 2020 Bruno Domen présente sa liste "Avec vous, pour Saint-Leu" Bruno Domen, candidat aux élections municipales à Saint-Leu a présenté sa liste ce jeudi 27 Février à la salle des fêtes du Foirail. En voici le compte rendu transmis par communiqué:

Ce jeudi 27 février, plus de 1 000 personnes étaient présentes pour assister à la présentation de la liste "Avec vous, pour Saint-Leu", conduite par Bruno Domen.



Dans son discours, Bruno Domen a salué et remercié les élus de la majorité actuelle, pour le travail réalisé.



Ce sont 21 élus sur 39 qui ont souhaité s'engager à nouveau sur la mandature 2020/2026 : Pierre Guinet, Brigitte Dally, Philippe Lucas, Jacqueline Silotia, Marie Gisèle Belin, Jilly Aubin, Bertrand Maillot, Armande Perlmanaïck, Marie Annick Hamilcaro, Josian Zettor, Nadine Palas, Elie Léar, Sylvie Ferard, Dominique Abar, Marie-Claude Anamalé, Brigitte Dompy, Jean Rolan Félicité, Wein Ming Lee Ah Naye, Christophe Mulquin et Serge Marivan.



Parmi les nouveaux colistiers figurent : Marie Alexandre, Rahfick Badat, Nadège Bernon, Jacky Codarbox, Bruno Lauret, Jean Fabrice Ellin, Marie Pascaline Soret, Mylène Veminardi, Nicolette Zitte, Jean-Paul Euzet, Suzelle Hibon, Stéphane Virama, Marie Josée Sinapayel, Marie Claire Vion, Marjorie Lenclume, David René, Annie-Claude Lallemand et Claudio Hodgi.



À l'occasion de ce meeting, chacun a pu se présenter, faire part des raisons de son engagement dans ces municipales et ce, sous les ovations du public.



Le candidat tête de liste a tenu à rappeler la nécessité de ne jamais oublier la mission confiée par les électeurs.



Bruno Domen s'est réjoui de cette belle équipe, motivée, aux profils divers et variés, de tout âge, avec qui "nous pourrons faire de grandes choses, pour les Saint-Leusiens et pour Saint-Leu".



Tous les colistiers ont tenu à s'engager sur le plan de l'éthique.



Ils ont tous rempli une déclaration faisant état de leurs activités professionnelles, mandats, responsabilités associatives et ce, afin de se prémunir au mieux du risque de conflits d'intérêts.



Chacun a également attesté sur l'honneur disposer d'un casier judiciaire vierge et d'être à jour de ses cotisations sociales et fiscales.



Tous ont été signataires de la charte de l'élu local qui engage notamment au travail dans l'intérêt général, à la probité, à la dignité, à la responsabilité devant l'ensemble des citoyens.





Enfin, Bruno Domen a fait part du projet pour la prochaine mandature, tout en rappelant qu'il n'était « pas là pour vendre du rêve », à coup de promesses intenables.



La tête de liste a défendu une ambition réaliste et des projets réalisables.



Dans les grandes lignes, l'approche est la suivante :



1er grand objectif : bâtir le Saint-Leu de demain avec une vision harmonieuse



Dans les hauts, préserver l'authenticité de nos villages

À mi-hauteur, apporter des réponses aux nouveaux besoins liés à la démographie

Dans les bas, préserver le littoral en limitant la pression urbaine



2ème grand objectif : améliorer qualitativement le quotidien des Saint-Leusiens



Relever ensemble le défi environnemental

Faire de la Mairie, un vrai partenaire de vie

Préserver notre unité et notre authenticité



