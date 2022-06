A la Une . Bruno Domen pousse une nouvelle fois Thierry Robert en diffamation

Maire et ancien maire de Saint-Leu ont rendez-vous ce jeudi devant la justice. Bruno Domen attaque Thierry Robert en diffamation. Les propos reprochés remontent au 8 mars et 13 février derniers sur les réseaux sociaux de Thierry Robert. Par NP - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 07:34





Déjà un précédent



Le 13 janvier 2022, la cour d’appel de Bordeaux s’était prononcée sur une vidéo publiée sur la page Facebook de Thierry Robert qui avait étrillé la gestion communale de son ancien bras droit. L’ancien député-maire qui s’exprime régulièrement sur sa page Facebook a dépassé les limites, estime Bruno Domen. "Attention l’esclavage la fini ", avait par exemple posté le 8 mars 2022 Thierry Robert, indiquant que des employés communaux seraient victimes de "pression pour tenir des bureaux de vote" .Des propos diffamatoires selon Bruno Domen qui a porté plainte pour diffamation et qui pousse donc son prédécesseur une nouvelle fois devant la justice.Le 13 janvier 2022, la cour d’appel de Bordeaux s’était prononcée sur une vidéo publiée sur la page Facebook de Thierry Robert qui avait étrillé la gestion communale de son ancien bras droit. Bruno Domen avait finalement été débouté de ses accusations de diffamation et d'injures publiques.