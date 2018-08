Bruno Domen fait de Thierry Robert un maire-bis

Thierry Robert simple conseiller municipal ? Plus pour très longtemps. Selon un document interne à la mairie de Saint-Leu que s’est procuré Freedom, le maire Bruno Domen a attribué de nombreuses délégations à Thierry Robert.



Trois arrêtés municipaux ont été signés de la main de Bruno Domen ce vendredi. Ils attribuent à l’ancien maire des délégations importantes telles que "la gestion administrative des ressources humaines", tous les dossiers en lien avec les travaux (à l’exception des actes d’engagement et des marchés publics)" ainsi que toute "la politique de proximité", ce qui en ferait quasiment un maire bis.



Les trois arrêtés municipaux doivent franchir la formalité du contrôle de légalité de la préfecture. Mais c’est surtout l'éventuel "intérêt à agir" de tout citoyen de la ville de Saint-Leu, exercé devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, qui pourrait retarder voire annuler la mise en oeuvre de ces décisions.



Ejecté de sa fonction de député suite à l’avis du Conseil constitutionnel le 6 juillet, Thierry Robert avait pu conserver sa fonction de conseiller municipal et de conseiller communautaire au Territoire de la côte ouest malgré la prononciation de son inéligibilité.



L'attribution de ces délégations par celui qu'il avait intronisé maire le 3 septembre 2017 est le signe d'une grande loyauté entre les deux hommes, a réagi Thierry Robert ce matin. "Je suis fier de la confiance qu'il me porte !

Et n'en déplaise à certains, entre Bruno et moi, c'est loyauté et fidélité", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.