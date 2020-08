A la Une . Bruno Domen décide de l'obligation du port du masque dans tout Saint-Leu

Dès demain samedi 22 août, le port du masque sera obligatoire partout dans Saint-Leu, a annoncé le maire Bruno Domen ce midi. Dans un communiqué (ci-dessous), la ville énonce toutes les mesures prises face à l'expansion rapide du virus SARS-Cov-2 sur notre île. Par B.A - Publié le Vendredi 21 Août 2020 à 13:50 | Lu 834 fois

Le Maire de la Ville de Saint-Leu a tenu un point presse ce vendredi 21 aout afin d'informer la population des mesures désormais applicables sur le territoire saint-leusien.

En effet, suite à un état des lieux dressé sur la situation sanitaire et en concertation avec les élus du conseil municipal, de nouvelles mesures de protection sanitaire seront appliquées dès demain : Port du masque obligatoire dans l’espace public sur l’ensemble du territoire saint-leusien

Demande au Préfet d’interdire les rassemblements de plus de 20 personnes dans l’espace public

Annulation de toutes les manifestations (culturelles et sportives) du samedi 22 Août au dimanche 27 septembre 2020

Suspension des locations des salles municipales et des sites événementiels du samedi 22 Août au dimanche 27 septembre 2020

Suspension de la mise à disposition des chapiteaux, des tables et bancs du samedi 22 Août au dimanche 27 septembre 2020

Fermeture des équipements culturels, sportifs et socio-culturels du samedi 22 Août jusqu’au 27 septembre 2020

Annulation des mercredis jeunesse dans la période allant du samedi 22 Août jusqu’au 27 septembre 2020 La Ville de Saint-Leu s'excuse pour la gêne occasionnée et rappelle l'ensemble des usagers à la vigilance et au respect des gestes barrières.