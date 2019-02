Bruno Cohen condamné à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans

Le tribunal de commerce de Paris a tranché. Bruno Cohen écope d’une lourde sanction, le maximum autorisé. Le patron de la Sfer a été condamné à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans suite à la liquidation judiciaire de Victoria Patrimoine, filiale du groupe, révèle Le Quotidien. Il devra également régler la somme de 1,9 million d’euros pour combler le passif. L’exécution provisoire du tribunal a été ordonnée donc l’ancien candidat à la présidence de la Chambre de commerce et d’industrie en 2016 n’a plus le droit de diriger.



Alors que la société Victoria Patrimoine traversait des difficultés financières entre 2010 et 2012, Bruno Cohen a continué à se verser un salaire fixe de 200 000 euros. Plusieurs autres fautes de gestion ont été identifiées par le tribunal. Le chef d’entreprises a créé un passif de 100 000 euros par l’utilisation à des fins personnelles de véhicules luxueux pris en crédit-bail, détourné des ressources de la société, s’est octroyé une "avance" de près de 80 000 euros et démantelé l’activité de Victoria Patrimoine en dispersant ses actifs au bénéfice de ses autres sociétés.



Contacté par le Quotidien, Bruno Cohen a reconnu des négligences dans un contexte où la Sfer rencontrait également des difficultés. Son avocat a fait appel.