Brunella Arraux participe aux championnats du Monde WBC

Championne de La Réunion de Boxe Française 2011 et 2012

Vice Championne de France espoirs de Boxe Française 2013

Vice Championne de France élite A de Boxe Française 2015

Championne de La Réunion de Kick Boxing classe B 2013

Championne de France de Kick Boxing classe B 2014

Championne de l’Océan Indien de Kick Boxing 2015

Championne de France de Kick Boxing classe A 2015

Membre de l’Equipe de France – quart de finaliste au Championnat du Monde WAKO de Kick Boxing 2015

Championne de France classe A de Muay Thaï 2023

Médaillée d’Argent à la Coupe de Thaïlande WBC 2023

Il s’agit de la première réunionnaise à atteindre ce niveau en Muay Thaï. La Saint Pauloise Brunella ARAUX (championne de France classe A, et médaillée de bronze à la Coupe de Thaïlande en 2023) s’est envolée avec l’Équipe Nationale de Muay Thaï à Venise (Italie) en vue des Championnats du Monde WBC. Opposée à l’expérimentée Elisabetta SOLINAS (championne d’Italie et d’Europe Professionnelle) en finale Elite des moins de 48 Kg ce dimanche, elle aura fort à faire pour tenter d’accrocher une première médaille d’OR mondiale à son palmarès. Prise en charge et encadrée par le staff national, elle pourra compter sur le soutien, les conseils et la présence au coin du ring de son coach Herland DOBARIA.Palmarès de Brunella ARAUX, 31 ANS (Boxing Club de l’Ouest – Team DOBARIA)33 combats – 25 victoires – 8 défaites