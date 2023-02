Brunella Araux et Darren Ibar, deux Saint-Paulois en argent à la Thaïland Cup de Muay Thaï

Sélectionnés par la WBC Muay Thaï Océan Indien, Brunella ARAUX et Darren IBAR du Boxing Club de l’Ouest – TEAM DOBARIA ont fait partie de la délégation en voyage au pays du SIAM en vue de la WBC Muay Thaï Thaïland Cup organisée dans le cadre de l’Amazing Muay Thaï Festival.



Cette compétition organisée au sein de l’Hôtel SEAPINE situé sur la zone balnéaire de HUA HIN, a réuni des combattants des quatre coins du globe qui avaient pour objectif commun de remporter l’or à la toute première édition de l’événement.



À l’issue du tournoi et après deux finales très disputées face à de solides adversaires (Thaïlandaise et Kazakh) dans leur catégorie respective, c’est la médaille d’Argent qui leur est remise des mains du Président de la Fédération. Une belle performance pour leur première sortie internationale dans la discipline. Félicitations à eux!



Résultats complets

Lucas TRULÈS médaillé d’OR

Brunella ARAUX Médaillée d’ARGENT

Déborah JUCOURT Médaillée d’ARGENT

Darren IBAR Médaillé d’ARGENT

Raphaël RAYEPIN Médaillé d’ARGENT

Arthur EVAN Médaillé d’ARGENT

Niad NASSIBOU Médaillé d’ARGENT

Amel NASSIBOU Médaillée de BRONZE

Kéliane COULSIMBY Médaillé de BRONZE



Encadrement

Thierry VIRAPOL (Président de la WBC Muay Thai Océan Indien)

Anthony DOBARIA (Responsable de la délégation)

Herland DOBARIA (Coach de la sélection)Yves LAURENT (Officiel)