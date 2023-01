Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Brunella Araux décroche le titre de championne de France de Muay Thaï





Son palmarès : Championne de La Réunion de Boxe Française 2011 et 2012

Vice Championne de France espoirs de Boxe Française 2013

Vice Championne de France élite A de Boxe Française 2015

Championne de La Réunion de Kick Boxing classe B 2013

Championne de France de Kick Boxing classe B 2014

Championne de l’Océan Indien de Kick Boxing 2015

Championne de France de Kick Boxing classe A 2015

Membre de l’Equipe de France – quart de finaliste au Championnat du Monde WAKO de Kick Boxing 2015

Championne de France classe A de Muay Thaï 2023 Saint-Paul, terre incontestable des talents et des championnes ! Brunella ARAUX du Boxing Club de l'Ouest – TEAM DOBARIA, a décroché ce week-end au Palais des sports de Marseille le titre de Championne France classe A de Muay Thaï chez les moins de 48 Kg. Après deux titres de Vice-Championne de France en Boxe Française et deux titres de Championne de France en Kick Boxing (2014 et 2015), c'est en Muay Thaï qu'elle performe cette fois-ci suite à un arrêt de 7 ans. Accompagnée de son coach Herland DOBARIA, elle avait fort à faire en finale face à la locale Andrea FORGEAUD, championne de la région PACA poussée durant tout le combat par son public. Une victoire incontestable qui conforte sa sélection pour la Coupe de Thaïlande organisée à Hua-Hin (Thaïlande) dans le cadre de l'Amazing Muay Thaï Festival. Elle s'envolera ce mercredi 1er février avec les 9 autres nakmuay de la TEAM WBC MUAY THAI OCEAN INDIEN.





