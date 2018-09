"British American Tobacco veut se débarrasser de 9 salariés pour plus de dividendes"

"Les dirigeants de British American Tobacco veulent purement et simplement se débarrasser de 9 salariés pour que plus de dividendes soient remontés au siège du Groupe".



Pour la Fédération CGTR Commerce, après la mise en place d’une rupture conventionnelle pour 15 salariés en février dernier, le géant du tabac privilégie sa compétitivité sur le marché au détriment de l’emploi.



Les salariés concernés, dont 2 représentants du syndicat, se seraient d’abord vu proposer des changements de poste et une baisse de leur rémunération avant le lancement d’un plan de licenciement économique.



Une situation que dénonce la CGTR alors que BAT "ne montre aucune difficulté financière". "BAT a même déclaré que ce licenciement économique est mis en place pour préserver sa compétitivité, en d’autres termes, BAT veut tout simplement dégager plus de profit pour les actionnaires".