Courrier des lecteurs Brigitte et Emmanuel : Les grossièretés d’un irresponsable

Le président brésilien Bolsonaro est-il digne de diriger un pays ?



Il est comme tous les populistes d’extrême (droite ou gauche) : très fort pour rameuter foules et bulletins de vote mais économiquement, humainement, écologiquement, c’est une catastrophe puissance 10.000.



Tout le monde le sait : plus anti-Macron que moi tu meurs. Mais quel parallèle peut-on raisonnablement établir entre les mots d’un président et sa vie privée ?



La réponse du président français a été d’une rare élégance, je peux le dire sans m’écorcher la gueule. Il aurait pu en dire des mille et des cent sur la propre vie privée de Bolsonaro mais s’en est soigneusement abstenu. Je n’aime toujours pas ce président marquant les multinationales « à la culotte » comme disent les commentateurs sportifs. Mais sa réponse a été, pour une fois, d’une rare hauteur de vues.



S’il pouvait parler sur le même mode de la pauvreté grandissante et de la puissance financière du même tonneau… ; mais à l’impossible nul n’est tenu.



Restons-en donc au contenu d’un G7 aussi vain que prétentieux : au moment où une aide (insuffisante) est offerte au Brésil pour lutter contre les incendies (même Trump y est allé de son petit coup de pouce), le Déroulède brésilien chante sur le ton de la vulgarité insolente, grossière, indigne d’un cerveau normal, bien dans la lignée de ses campagnes électorales.



Jules Bénard





