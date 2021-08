A la Une . Brigitte Ligney introuvable : "C'est l'incompréhension"

Après la décision de la famille et des proches de Brigitte Ligney de mettre fin à leurs recherches et de regagner la métropole le cœur lourd, des bénévoles très investis ont continué à arpenter les sentiers de Basse Vallée et du piton de Bert et à examiner les nombreuses ravines et falaises.Ce jeudi, une quarantaine de gendarmes ont apporté une fois encore leur précieux concours en déployant tous les moyens possibles pour poursuivre l'exploration. Mais toujours rien. "C'est l'incompréhension", confiait hier Stéphane Narbeau, à la tête du peloton de gendarmerie de haute montagne.Durant cette journée, une quinzaine de cordistes sont descendus dans les remparts du piton de Bert à 150 mètres de profondeur, sur une zone large de 100 mètres. Pendant ce temps, une vingtaine de gendarmes à pied sont partis du point où la randonneuse a été vue pour la dernière fois. Ils ont examiné plusieurs possibilités en descendant de ce point vers Basse Vallée, afin d'investiguer toutes les options de disparition possibles.Brigitte Ligney, élue maire de la commune de La Chenalotte dans le Doubs, avait pris de l'avance sur son compagnon qui avait fait une pause vers 16h30. Ils étaient sur le chemin du retour pour rentrer à leur gîte. La sexagénaire s'est vraisemblablement égarée dans la nuit. Les militaires ont donc calculé l'heure à laquelle elle avait dû se retrouver dans l'obscurité sans lampe de poche, ni téléphone portable, lequel n'avait plus de batterie. Toutes les pistes ont été explorées, en vain.Ce vendredi, des marcheurs ne baissent pas les bras et continuent les recherches, avec à leur tête pour coordonner les opérations, Alain Bertil. La semaine prochaine, des recherches dans les ravines effectuées par des canyonneurs devraient se dérouler. Un camp de base devrait être installé dans la Vallée Heureuse de Basse Vallée qui, pour l'heure, porte bien mal son nom. "Conjointement avec les accompagnateurs de haute montagne, nous préparons une expédition de trois jours visant à fouiller la forêt, les cascades et les ravines plus au Sud, proches de Saint-Philippe", annonce le spécialiste du volcan.Pour toutes informations, un compte Facebook "Recherches Brigitte Ligney 974" est en ligne.





