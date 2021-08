Brigitte Ligney disparue depuis 6 jours : Ses proches appellent au soutien des Réunionnais

Après six jours de recherches dans des conditions météorologiques souvent difficiles, plusieurs secteurs ont été quadrillés par les gendarmes dans l’espoir de retrouver Brigitte Ligney. Parmi eux : le sentier Jacques Payet, celui de Basse Vallée, ou encore du Tremblet. Malheureusement, pour l’heure, les recherches ont été vaines.



Les proches de Brigitte Ligney, venus de Métropole, sont à la recherche du moindre indice. "Nous nous adressons à tous les usagers des parcours aux alentours du piton Bert. Les refuges naturels peuvent lui servir de zone de repos. Il existe des ravines, ouvrez l’œil", lance l’époux de la maire de La Chenalotte dans le Doubs, sur les réseaux sociaux.



Et de poursuivre : "En cas d’indices qui pourraient nous aider pour la recherche et si vous souhaitez communiquer avec nous, appeler le 07 81 08 61 00/ 06 18 26 83 66. Ne vous mettez pas en danger !".



Pour rappel, Brigitte Ligney, effectuait avec son compagnon une randonnée sur le GR R2 au départ de Saint-Philippe quand elle a disparu ce lundi 26 juillet. Ce dernier s’était également égaré et avait pu prévenir les secours.