Brigitte Ligney disparue depuis 5 jours: Des recherches sur des pistes ciblées

Le long des remparts du Piton de la Fournaise, du côté du Piton de Bert mais aussi vers Basse Vallée et le Tremblet, les recherches pour retrouver Brigitte Ligney n’ont rien donné ce samedi.



L'effort terrestre a pu être combiné aujourd'hui à un survol de ces zones opéré par le PGHM avec le soutien de l'hélicoptère de la SAG.



Hier, une soixantaine de gendarmes se sont mobilisés dans des conditions météorologiques difficiles.



Brigitte Ligney, maire de La Chenalotte dans le Doubs, effectuait avec son compagnon une randonnée sur le GR R2 au départ de Saint-Philippe quand elle a disparu ce lundi 26 juillet. Ce dernier s’était également égaré et avait pu prévenir les secours.



Au terme de 5 jours de recherches intenses, le dispositif se concentre désormais sur des pistes probantes et ciblées.