Brigitte Ligney disparue au volcan : la famille annonce la fin des recherches

Après de très nombreuses discussions, c'est avec tristesse que nous avons décidé d'arrêter les recherches de notre mère.

Nous avons écumé la zone de sa disparition avec tous les moyens à notre disposition et nous arrivons à cours de possibilités, les seuls endroits restants nous sont inaccessibles.

Bien que cette île et que ses habitants soient magnifiques nous ne pouvons rester les bras croisés à attendre éternellement.

Nous rentrons donc retrouver le reste de notre famille qui nous attend en métropole depuis maintenant 3 semaines.

Nous repartons sans notre mère, cependant la générosité et la solidarité des réunionnais a été immense et le restera pour nous. Cela grâce à vous tous, présents jours après jours physiquement et moralement. Maintenant c'est à nous d'accepter que Brigitte nous a quitté.