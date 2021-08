Brigitte Ligney disparue au volcan : des Réunionnais vont poursuivre les investigations

Mais c'est sans compter sur la solidarité sans faille des Réunionnais qui vont poursuivre les investigations. "Il ne faut pas lâcher", confie Alain Bertil qui se propose de coordonner les prochaines opérations. Ainsi, des accompagnateurs de moyenne montagne (AMM), des spécialistes dans leur domaine et des personnes habituées à évoluer dans des milieux hostiles vont s'investir en restant, par exemple, plusieurs jours dans la forêt. Les tunnels de lave vont à nouveau être fouillés ainsi que les ravines."Et si cela ne donne toujours rien, nous axerons nos futures sorties sur les recherches. Mais ce sera plus espacé", prévoit Alain Bertil.Lundi 26 juillet dernier, Brigitte Ligney et son compagnon, en vacances pour la première fois à La Réunion, étaient partis en randonnée sur le GR R2. Au croisement avec le sentier Payet, la sexagénaire avait pris de l'avance sur son conjoint qui avait fait une pause. Depuis, les recherches, d'abord menées par les gendarmes engageant de nombreux moyens à leur disposition, n'ont pas permis de retrouver l'édile de la petite commune de La Chenalotte dans le Doubs.