Brigitte Bardot interpelle les pouvoirs publics sur la consommation de chiens en Polynésie française

Brigitte Bardot met sur la place publique une pratique visiblement toujours opérante en Polynésie française : la cynophagie.La présidente de la fondation éponyme s’est adressée hier au haut-commissaire de la Polynésie française afin de dénoncer le trafic et la consommation de viande de chiens sur ce territoire d'outre-mer.Dans une lettre ouverte publiée sur son compte Twitter ce lundi 4 novembre, Brigitte Bardot dénonce la cynophagie, le trafic et la consommation de viande de chiens qui, bien qu’interdite depuis 1959, semble encore pratiquée en Polynésie. L’actrice n'a fait que reprendre l'article du magazine Tahiti-Pacifique, dont le numéro 20 consacre huit pages sur cette pratique, photos et témoignages à l’appui.L'intervention de Brigitte Bardot sur ces pratiques en Polynésie rappelle celle de mars dernier lorsqu'elle avait dénoncé certains comportements à La Réunion. Ce qui avait donné lieu à des débats passionnés.