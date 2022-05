A la Une . Bricoler, c'est l'art de pouvoir être créatif, réinventer des choses et surtout partager

Il y a de nombreuses journées mondiales dédiées à toutes sortes de thématiques mais il n'y en avait encore aucune pour le bricolage. La journée mondiale du bricolage débute le 24 mai ! Par Morgane Ferrere - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 12:49

“Le bricolage : c'est l'art de pouvoir être créatif, réinventer des choses et surtout partager. Chaque week-end, je passe du temps à enseigner cela à mes enfants. C'est merveilleux de les voir s’épanouir à construire des petites choses ou bien parfois des constructions qui dépassent leur taille. Dernière en date : un toboggan en bois qui nous a pris trois semaines. Mais si vous aviez vu comment ils se sont amusé sur "leur" création après quelques semaines, tous les copains ont été invités et la phrase "c'est moi qui l'ai fait" est revenu une dizaine de fois dans l'après midi”, poste Manomano le 31 janvier 2019. Le bricolage n’est pas seulement une tâche quelconque, il devient un accomplissement personnel ! Qui n’a jamais entendu, vu quelqu'un faire du bricolage ? Voir même soit même essayer d’en faire?

La journée mondiale du Bricolage a pour but de mettre en avant les bricoleurs/bricoleuses passionnées. Elle est, à son origine, une idée de 2 chefs d’entreprise, Cristian et Philippe, qui viandaient en ligne des produits de bricolage. Ils ont créé un site internet dédié à l’évènement, faisant référence, adroitement, au concours qu’ils souhaitent proposer aux bricoleurs.

"Il y a de nombreuses journées mondiales dédiées à toutes sortes de thématiques mais il n'y en avait encore aucune pour le bricolage et le jardinage. Le bricolage est pratiqué par 80% des Français et pour 62% il s'agit d'un loisir ! En temps de crise, c'est un moyen de se faire plaisir en faisant des économies. Alors, nous avons décidé de célébrer tous les bricoleurs, endurcis ou novices, en leur dédiant une journée spéciale de l'année tous les 24 mai", expliquent Christian Raisson et Philippe de Chanville, cofondateurs de monEchelle.fr.

Le 24 mai 2014, ces deux chefs d’entreprises ont organisé un concours, récompensant les plus belles réalisations dans les maisons ou les jardins, dans un concours en ligne. Les créations ont été prises en photos, postées sur les réseaux, puis on était jugé par un jury composé de bricoleurs, sélectionnés, de différents niveaux. La récompense est une offre d’un an de bricolage gratuit, de hauteur de 1.000€.



Cette tradition perdure depuis et tous les 24 mais le bricolage est mis au-devant de la scène. Pourquoi ne pas vous y mettre à votre tour ?