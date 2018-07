Société Brevet des collèges : Le taux de réussite en baisse cette année Le rectorat d'académie a communiqué les résultats de brevet de cette session de 2018, ils sont en légère baisse par rapport à l'année précédente. Fait notable, les filles ont un taux de réussite plus élevé que les garçons, toutes filières confondues.

Ci-dessous, le communiqué du rectorat de La Réunion.

Diplôme national du Brevet 2018 : Taux de réussite en baisse à 81,9 % dans l’académie



14 067 candidats se sont présentés cette année aux épreuves du diplôme national du brevet : 86,3 % en série collège, 13,7 % en série professionnelle.



11 525 candidats ont été admis. Avec 81,9 %, le taux de réussite global perd 3,2 points par rapport à juin 2017. Cette baisse est due à la série générale dont le taux perd 3,6 points (81,0 % d’admis). La série professionnelle présente un taux de réussite proche de celui de la session précédente (87,5 %, soit - 0,1 point).



8 870 candidats reçus à l’examen ont décroché la mention (TB, B, AB). Plus de 7 admis sur dix (77,2 %) ont donc obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12/20. Près de la moitié des admis obtiennent une moyenne générale supérieure ou égale à 14/20 (48,5 %).



Avec un taux de réussite de 87,1 %, les filles devancent les garçons de 11 points en moyenne. C’est en série collège que l’écart est le plus marqué (+ 12,2 points en faveur des filles, + 4,8 points en série professionnelle).

