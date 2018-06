Brevet des collèges: Le recteur en visite au collège Hippolyte Foucque

Comme tous les ans, le recteur d'académie se rend dans un collège de l'île pour lancer officiellement les épreuves du Brevet. Cette année, c'est le collège Hippolyte Foucque de Sainte-Suzanne qui a eu droit à la visite de Vêlayoudom Marimoutou peu avant la première partie de l'épreuve de français.



Pour rappel, 14 370 candidats sont inscrits à la session 2018 du diplôme national du brevet (DNB) dans l’académie (12 356 en série générale et 2 014 en série professionnelle). Ils passeront les épreuves écrites les 28 (français/mathématiques) et 29 juin (histoire/géographie, sciences et langues vivantes).



À noter que pour la session du DNB 2018 (juin et septembre), les deux disciplines retenues pour l’épreuve de sciences sont les sciences de la vie et de la terre/technologie pour la série générale et la physique-chimie/technologie pour la série professionnelle.



À la session 2017, le taux de réussite au DNB dans l’académie était 85,1 % toutes séries confondues, soit 84, 7 % pour la série générale et 87, 6 % pour la série professionnelle. Au national, le taux de réussite pour l’ensemble des séries s’est élevé a 89 % (89,8 % pour la série générale et 79,7 % pour la série professionnelle).