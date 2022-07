Brevet des collèges : Des sujets ont fuité, l'Éducation nationale va porter plainte

Des sujets du brevet des épreuves du brevet des collèges qui auront lieu ce vendredi ont fuité. Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé ce jeudi 30 juin qu'une plainte serait déposée et une enquête administrative interne lancée.



C'est via des photos circulant sur WhatsApp que la fuite a été repérée. Des sujets de secours seront utilisés pour les épreuves concernées, à savoir l’histoire-géographie et les sciences.