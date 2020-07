Brevet : Un taux de réussite de 87,7 % dans l’académie de La Réunion

Société Brevet : Un taux de réussite de 87,7 % dans l’académie de La Réunion

12 620 candidats ont été admis au diplôme national du brevet pour cette session 2020. Le taux de réussite global s’élève à 87,7 %. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 09:45 | Lu 200 fois

Sur les 14 386 candidats qui se sont présentés cette année aux épreuves du diplôme national du brevet, 12 620 candidats ont été admis. Le taux de réussite global s’élève à 87,7 %.



En raison de la crise sanitaire et du confinement, la délivrance du diplôme national du Brevet a reposé exclusivement cette année sur le contrôle continu. De ce fait, les résultats de cette session par nature particulière ne sont pas comparables avec ceux des sessions précédentes, rappelle le rectorat.



10 488 candidats reçus à l’examen ont décroché la mention (TB, B, AB). Plus de 8 admis sur dix (83,1 %) ont donc obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12/20. Plus de la moitié des admis obtiennent une moyenne générale supérieure ou égale à 14/20 (62,1 %).



Avec un taux d’admis 92,8 %, les filles devancent les garçons de 10,1 points en moyenne. C’est en série générale que l’écart est le plus marqué (+10,9 points en faveur des filles, +7,5 points en série professionnelle).



Une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves sera organisée par chaque collège de l’académie à partir de la prochaine rentrée scolaire.



