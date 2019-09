Brevet : Plus de dix fois plus d'élèves passent la session de septembre à La Réunion

D'ordinaire une vingtaine, ils sont cette année près de 300 à passer le brevet lors de la session de septembre, débutée hier, lundi 16 septembre. "Plus de 10 fois plus", commente le rectorat de La Réunion, précisant que les épreuves se déroulent dans quatre collèges de l'île.



L'explication : les épreuves initialement prévues en juin avaient été reportées au 1er et 2 juillet pour cause de canicule en métropole, les conditions pour le passer en septembre ont ét é élargies. Alors que d'ordinaire, l'élève doit justifier de maladie, d'accident ou d'un décès dans la famille, Jean-Michel Blanquer avait demandé cette fois aux principaux de collège d'avoir "une vision large" de l'empêchement, comme un titre de transport non annulable.



"Les élèves qui n’ont pas pu se présenter en juillet et présenté un justificatif ont pu s'inscrire", confirme le rectorat.