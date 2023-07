Brevet 2023 : 85,3% de réussite à La Réunion

14.580 candidats se sont présentés cette année aux épreuves du diplôme national du brevet, soit 388 de plus qu’en 2022 : 12.429 en série générale et 2 151 en série professionnelle.



12.434 candidats ont été admis. Le taux de réussite global s’élève à 85,3 %, en progression de + 0,9 point par rapport à 2022 (84,4 %)



9.829 candidats reçus à l’examen ont décroché la mention (TB, B, AB). Près de 8 admis sur 10 ont donc obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12/20. Plus de la moitié des admis obtiennent une moyenne générale supérieure ou égale à 14/20 (55,1%).



Avec un taux d’admis de 89,3 %, les filles devancent les garçons de 8 points en moyenne. C’est en série générale que l’écart est le plus marqué (+ 8,3 points en faveur des filles, + 5,7 points en série professionnelle).



Une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves sera organisée par chaque collège de l'académie à partir de la prochaine rentrée scolaire.