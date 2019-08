Brèves du G7

Amateurisme diplomatique ? Recadré par Trump, Macron reconnait ne pas avoir été mandaté par le G7 pour dialoguer avec l'Iran, contrairement à ce qu'avait annoncé sa diplomatie. Son souhait de s'imposer comme médiateur entre les USA et l'Iran est sérieusement écorné !



Autre perle : en recevant au G7 le chef de la propagande iranienne, Macron a montré son mépris pour Israël et les Droits de l'Homme (Opinion)



Entre les lignes, et ce qu'il n'a pas compris, il encourage ce faisant le régime génocidaire des ayatollahs qui a juré la perte de l'état juif.

C'est une manière aussi d'encourager l'Etat iranien pour continuer ses activités nucléaires militaires !

(Source :Europe-Israël News)



Dans un précédent article, je citais la présence du chef indien de l'Amazonie, histoire de raisonner Bolsonaro.

Et pour finir , Super Médiator a invité en préambule du G7, Poutine, histoire de s'imposer face à Trump.!



Comme aurait dit Chirac : "Putain, encore trois ans " !