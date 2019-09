Brèves de la gouvernance de notre pays

Le constat est alarmant : 14 départs de ministres depuis mai 2017, dont deux départs fracassants : celui de Nicolas Hulot et celui de Gérard Collomb ! Trois gouvernements en seulement deux ans ! Une tour de Babel de 20 ministres et une pléthore de Secrétaires d'Etat.



Richard Ferrand, son pote, qui devra tomber de son perchoir pour prise illégale d'intérêt ! Cela fait beaucoup pour un Président qui se voulait exemplaire quant à la composition de son gouvernement. Ah, j'oubliais : Benalla, le fameux conseiller technique ! Conseiller en quoi ? Je n'ose le dire !

Vendredi 13 n'a pas porté bonheur à Emmanuel Macron. D'après le sondage IPSOS publié ce jour là, les Français, dans leur grande majorité, n'en peuvent plus et veulent un homme FORT à la Présidence. Un homme capable de régler la question de l'immigration, du chômage, etc... Bref de tout ce qui les préoccupe dans leur quotidien.



Autre sondage, celui Kantar One Point qui confirme que seulement un quart des français sont satisfaits du bilan d'Emmanuel Macron ! Macron, Président de TOUS les Français ?

Bien sûr, sa côte de popularité serait remontée... jusqu'à ce qu'elle retombe au sujet des retraites, sujet explosif !

Putain, encore deux ans !