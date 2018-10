Courrier des lecteurs Brèves d’un Mélenchon aux abois

Vous avez tous en mémoire ce Mélenchon se moquant de l’accent toulousain d’une journaliste qu’il disait ne pas comprendre.



Et de déclarer ensuite : « Y a-t-il quelqu’un qui peut me questionner en français ?».

Se rendant compte de sa bourde, dans un moment de lucidité, il se défendait maladroitement en répliquant ; « je croyais qu’elle se moquait de moi ! »

Is my back side chicken ? Traduit : et mon C… c’est du poulet ?



Lui, élu à Marseille, dont on ne peut ignorer le fort accent des habitants, ne reconnait pas les accents provinciaux qui font partie du patrimoine, du charme de nos Régions, et de leur identité ?



Lui , représentant de la République française, une et indivisible dans sa diversité !



Oté, Mélenchon, nous sommes fiers de notre Kréol. Alors garde toi bien de venir dans notre ti peï La Réunion. Nous, on n’oubliera pas ! Alain Nivet Lu 136 fois





