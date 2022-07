A la Une . Brèves d'ici et d'ailleurs du mardi 26 juillet 2022

Retrouvez ici une sélection des nouvelles de la planète.

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 26 Juillet 2022 à 12:20



Abrogation du décret sur le contrôle technique des deux roues



Le décret de mise en place du contrôle technique des deux-roues, qui prévoyait un démarrage en 2023, a été supprimé par un nouveau décret publié ce mardi au Journal officiel, informe Le Parisien.



Le Conseil d’État avait exigé que la mesure soit mise en place dès octobre 2022.



Le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, doit recevoir aujourd'hui les associations de motards à ce sujet.



Le décret introduisait la mesure par étapes et à partir de début 2023, alors que l’Union européenne avait décidé en 2014 de l’imposer aux États membres le 1er janvier 2022 au plus tard. Dès le lendemain de la publication du décret, Emmanuel Macron avait par ailleurs annoncé qu’il ne serait finalement jamais appliqué, le président de la République jugeant selon un conseiller que "ce n’était pas le moment d’embêter les Français.



Bientôt une loi pour pouvoir expulser plus facilement les étrangers délinquants



Gérald Darmanin a annoncé ce matin la présentation "à la rentrée de septembre" d’une loi pour lever "toutes les réserves" législatives empêchant l’expulsion du territoire des étrangers délinquants.

Au titre de "ces réserves", le ministre de l’Intérieur, qui était l’invité de RTL, a cité le fait "d’avoir contracté un mariage" ou d’être arrivé sur le territoire "avant un certain âge", selon Le Nouvel Observateur.



Amazon augmente le prix de ses abonnements Prime de 43%



À partir du 15 septembre, le prix de l'abonnement AmazonPrime va augmenter de plus de 20€ par an, passant de 49€ à 69,90€.



Soit une augmentation de 43%.



Tour de France : Soupçons de dopage sur l'équipe du maillot jaune



Christophe Laporte, équipier du vainqueur du Tour, Jonas Vingegaard, ainsi que du Maillot vert, Wout van Aert regrette que la Jumbo Visma soit visée par des soupçons de dopage, selon Le Parisien.



Dallas : une femme tire à l'intérieur de l'aéroport, un policier la blesse



Une femme a tiré lundi à l'intérieur de l'aéroport de Dallas, semant la panique parmi les voyageurs et entraînant une évacuation du terminal.



Un policier a tiré et blessé la suspecte, ont indiqué les autorités, et personne d'autre n'a été blessé.



La femme a été déposée vers 11 heures près du guichet de Southwest Airlines, puis est allée dans les toilettes pour changer de vêtements avant de réapparaître, a déclaré le chef de la police de Dallas, Edgardo Garcia. "Elle a sorti une arme de poing et commencé à tirer", a-t-il déclaré.



Un policier qui se trouvait à proximité a tiré sur la femme. Blessée, elle a été prise en charge à l'hôpital Parkland.



La police a déclaré que plusieurs balles avaient été retrouvées.



On ignore pour le moment les motifs de son geste.

We have video from inside Love Field Airport in Dallas that captures the moment officers shot and wounded a woman who was firing a gun in the air. It shows panicked passengers on the ground. A warning that the video also recorded the woman yelling after she was shot in the leg pic.twitter.com/EAxPXew6se — J.D. Miles (@jdmiles11) July 25, 2022

Ukraine : Nouveaux bombardements à Karkhiv



La Russie a tiré deux missiles S-300 sur Kharkiv depuis Belgorod. L’un a frappé le terrain de football pour enfants, le second près de l’entrée du métro.



Il n'y aurait pas de blessés en fonction des informations disponibles pour le moment.



