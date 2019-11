Brève triste du Mali

Nous venons d'apprendre la mort de 13 soldats au Mali dans une collision d'hélicoptères.



Impliqués dans l'opération Barkhane, ils se rendaient en opération contre le terrorisme djihadiste .



L'omerta gouvernementale de notre pays ne communique pas sur ces opérations au Sahel, que nous sommes en train de perdre .

Je condamne le silence de nos politiques, et de nos quotidiens écrits ou audiovisuels, à ce propos.



Mais, surtout, ce dont on ne parle pas , c'est : qui finance le djihad, donc l'Etat Islamique , et quels sont les pays complices ?



Quand on aura pris les dispositions internationales et économiques envers ces pays, pourvoyeurs de mort, on pourra peut-être envisager une sortie de ce fléau !



Mais pour cela, nos dirigeants doivent avoir une once de courage.