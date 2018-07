Brève du Conseil Constitutionnel

Thierry Robert est out !



L’élection du Député Thierry Robert (Modem) est invalidée par le Conseil Constitutionnel (Le Figaro). Celui-ci est invalidé pour trois ans pour manquement grave à ses obligations fiscales.



Déjà que notre représentation parlementaire n’est pas des plus brillantes, nous ne pouvions supporter plus longtemps ce bouffon qui entache la Réunion.