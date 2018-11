Brève des Champs’ !

Mais il est fou ce Castaner ! Ministre de l’intérieur et de la castagne !



Il ouvre demain samedi, les Champs Elysées aux touristes, aux familles et à tout piéton jaune ou casseur. Mais on est rassuré, quiconque pénètrera en zone piégée sera fouillé……



Clairement traduit, il se cache derrière l’écran des civils innocents pour intimider les casseurs et les gilets jaunes qui ont prévu de se rassembler, par provocation, aux Champs’ ! Pour moi, c’est infâme !



Le bouclier humain en quelque sorte !