Courrier des lecteurs Brève de buvette (de l’Assemblée Nationale)

Ou, les fake news, nouveau jouet de Macron.



Ces derniers jours, j’ai dénoncé l’instrumentalisation, la manipulation de l’information et de son public par Emmanuel Macron (ref : Le Quotidien, Clicanoo et ZINFO : « Dr Jekill et Mr Macron »).



Sur sa lancée, E.M. poursuit son entreprise dévastatrice. A l’occasion de ses voeux à la Presse ce mercredi, il réitère son propos : « une seule vérité, la mienne »…..Jupiter entend ainsi rester le seul à expliquer, commenter sa politique, reléguant ainsi les journalistes au rang de scribes aux ordres de sa divinité. Ca, c’est pas nouveau ! . J’en viens donc, bien sûr, au texte de loi qui devrait être déposé bientôt pour lutter contre ces « bobards » inventés pour, je cite, « salir les hommes politiques et la Démocratie », les fake news. Outre le rappel à sa formule : « rompre avec tout forme de proximité avec les médias », Emmanuel veut aussi, via la loi fake news, contrôler la parole libre sur Internet. Question : « où est la Démocratie si la parole est muselée » ?



De la monarchie, de l’autocratie, ou de la dictature ? A.N Lu 100 fois





Dans la même rubrique : < > Slam en l'honneur de la pluie Appel pour un pacte Finance-Climat européen