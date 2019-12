Brève de Miss France

Samedi a été élue au grade suprême de la beauté et de la représentation française Clémence Botino, auparavant miss Guadeloupe.

Notre miss Réunion n'a pas démérité, se classant dans le top 15.



Je suis ravi que nos miss outre-mer soient de plus en plus prises en considération.



Mais là où j'ai été "bluffé ", c'est lorsque notre miss France a été interviewée Dimanche sur LCI par une charmante créature, journaliste de son état, mate de peau de part ses origines et très jolie de surcroît : Marie-Aline Meliyi.



Là , la régie TV s'est plantée dans les grandes largeurs en partageant l'écran en deux parties : d'un côté miss France, et de l'autre côté la journaliste !



L'effet a été frappant : la journaliste était la plus jolie !



Bien sûr, la journaliste n'a pas tenté le concours, mais l'effet a été sidérant: la journaliste Marie-Aline était la plus belle.



Juste une réflexion !