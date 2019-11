Brève de Colombey les deux églises

Le Général De Gaulle décédait d'une rupture d'anévrisme le 9 Novembre 1970.



Pompidou disait alors :" le dernier des Géants nous a quittés ".



Alors que notre cher Président fêtait le 11 novembre algérien, rien sur De Gaulle. C'est vrai que Macron est son supérieur ! Du moins c'est ce qu'il croit !



Rien à la TV non plus.



Tout comme Napoléon, un géant lui aussi, De Gaulle, bientôt, sera rayé des manuels d' histoire de nos élèves.



Quelle ingratitude. Et on ose dire encore cette phrase dans certaines allocutions : "et le peuple reconnaissant " !



Ma France fout le camp !