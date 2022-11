Bretagne : Une fillette renversée par une voiture alors qu'elle se trouvait sur le trottoir

Le choc aura fait plier trois poteaux sur le trottoir. Ce samedi, aux alentours de 10h, une voiture quitte la chaussée et vient percuter un père et sa fille de deux ans qui marchaient là. Grièvement blessée, surtout aux jambes, l'enfant a été évacuée en urgence absolue au CHU de Rennes. Le père a quant a lui été blessé à la cheville.



Heureusement pour la jeune victime de 2 ans, des blessures plus graves ont été en grande partie évitées grâce au casque qu'elle portait pour faire de la trottinette aux côtés de son père. Selon les policiers, le choc aurait pu être beaucoup plus dévastateur, car la jeune victime s'est retrouvée bloquée sous le véhicule.