A la Une .. Bretagne : Une famille décimée par une vague

Trois membres d’une famille ont été emportés par une vague dans le Finistère. Les corps sans vie ont été retrouvés. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 20 Mai 2022 à 08:55

Un drame s’est joué hier soir dans la ville de Plogoff dans le Finistère. Un homme, une femme et l’un de leurs enfants ont été retrouvés morts dans la soirée.



Les victimes, âgées respectivement de 55, 33 et 12 ans, ont été emportées par une vague alors qu’elles marchaient sur une digue. La scène s’est passée devant les trois autres enfants qui ne sont pas montés sur la digue. Choqués, ils ont été pris en charge par les services médicaux et psychologiques.



Des témoins de la scène ont prévenu les secours. D’importants moyens ont été dépêchés pour les recherches. C’est finalement vers 22h que le dernier a été retrouvé, mettant fin aux recherches.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur