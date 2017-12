Bretagne: Un praticien hospitalier payé pendant 30 ans à ne rien faire

L’aberration a été pointée par un rapport de la Chambre régionale des comptes de Bretagne, publié ce jeudi. Un médecin qui n’était plus en fonction depuis 30 ans était payé à ne rien faire.



Nommé chef de service en 1984, au centre hospitalier de Quimperlé, le médecin avait été suspendu non seulement en raison de "problèmes de comportement" mais aussi pour "incompétence avérée", indique le rapport.

Pendant tout ce temps, il continuait à toucher son salaire, près de 7 400 euros brut par mois, note la presse nationale. Entre 2012 et 2016, le praticien, sans affectation, a représenté un coût salarial de 5,5 millions d’euros.



Une "situation irrégulière, liée à une volonté de défense du corps des praticiens hospitaliers qui contrevient à l'intérêt général, aux intérêts du système de santé publique et de protection sociale et altère la pérennité financière de l'établissement", soulignent les magistrats de la chambre.



124 000 euros par an avaient même été octroyés par l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) à l’hôpital pour compenser le surcoût.

Le médecin est depuis janvier dernier à la retraite.