National Bretagne : Un client étrangle un guichetier de La Poste

Un guichetier d’un bureau de poste a été violemment agressé par un client vendredi dernier, à Rennes. Ce dernier l’a étranglé jusqu’à l’inconscience. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 30 Novembre 2021 à 09:46

Une violente agression a eu lieu à l’intérieur d’un bureau de poste à Rennes. Vendredi dernier, pour une raison encore non connue, un homme a saisi un guichetier à la gorge. L’employé postal s’est évanoui. L’auteur des faits s’est enfui et n’a pas encore été retrouvé.



Cette agression a provoqué la colère de la CGT. Dans un communiqué, le syndicat demande à la direction d’assurer la sécurité "dans les meilleurs délais" des agents à l’intérieur des locaux. La CGT assure que ce type d’agression devient de plus en plus fréquent dans les bureaux autant que dans les tournées.



Le syndicat va plus loin en assurant que "La Poste, avec ses réorganisations dictées d’abord par des impératifs de productivité, met sciemment en danger ses agents."



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur